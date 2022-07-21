Adana'da otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı - Son Dakika
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Adana'da otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı

21.07.2022 09:50
Adana'da otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı

Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki zayıflama kürü kutularında 23 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da yolcu otobüsünün bagajındaki zayıflama kürü kutularında 23 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin Diyarbakır'dan kente uyuşturucu getireceğini belirledi.

Ekipler, şüphelinin bindiği otobüsü Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin tepki verdiği otobüsün bagajındaki 4 koliyi açan ekipler, zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar buldu. Köpeğin, esrarın kokusunu almasını önlemek için uyuşturucu paketlerinin içeriği belirsiz maddeyle kaplandığı tespit edildi.

Kolilerin sahibi olduğu iddiasıyla yolculardan Brader S. (25) gözaltına alındı.

Zanlı Brader S'nin emniyetteki ifadesinde kolilerin kendisine ait olmadığını ve Adana'ya hava sıcaklığını merak ettiği için geldiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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23 KİLO ESRARLA YAKALANDI; 'ADANA SICAĞINI MERAK EDİP, GEZMEYE GELDİM' DEDİ 23 KİLO ESRARLA YAKALANDI; 'ADANA SICAĞINI MERAK EDİP, GEZMEYE GELDİM' DEDİ Zayıflama kürü içinde 23 kilo esrar ele geçirildi Zayıflama kürü içinde 23 kilo esrar ele geçirildi
Kaynak: AA

Diyarbakır, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı - Son Dakika
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