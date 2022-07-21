Zanlı Brader S'nin emniyetteki ifadesinde kolilerin kendisine ait olmadığını ve Adana'ya hava sıcaklığını merak ettiği için geldiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı - Son Dakika

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