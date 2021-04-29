ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU - Son Dakika

ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU

29.04.2021 15:31

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da yürürlüğe girecek 'tam kapanma' öncesi otogarda ve yollarda yoğunluk yaşandı.

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da yürürlüğe girecek 'tam kapanma' öncesi otogarda ve yollarda yoğunluk yaşandı.

Kentte, salgın tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararının yürürlüğe girmesine saatler kala cadde, sokak ve karayollarında yoğunluk yaşanıyor. Kısıtlama öncesi memleketlerine gitmek isteyen çok sayıda kişi, otogarda yoğunluğa neden oldu. Bazı kişiler, bilet bulmakta zorlandı. Polis, tedbirlere ve sosyal mesafeye uyulması konusunda otogar ve çevresinde uyarılarda bulundu. Kentte ayrıca ana yollarda araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

'BİLETİ ZOR BULDUM'

Muğla'dan Batman'a gidebilmek için birden fazla aktarma yaptığını ve Adana'da da otobüs beklediğini ifade eden Revşen İnan, bileti zor bulduğunu kaydetti. Son güne kaldığı için pişman olduğunu belirten İnan, 'Yoğunluk var. Gidene kadar 8-9 saatim gider ve biletlere toplamda 500 liram gider' dedi.

ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU
ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU

Mayıs, Nisan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA OTOGAR VE ARAÇ TRAFİĞİNDE 'TAM KAPANMA' YOĞUNLUĞU - Son Dakika


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