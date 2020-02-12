Adana'da otogarda kalan evsizler otele yerleştirildi - Son Dakika
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Adana'da otogarda kalan evsizler otele yerleştirildi

10 dakika önce

Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, gece sıcaklığın eksi derecelere düşmesi nedeniyle otogarda kalan evsizler otele yerleştirildi.

Adana'da otogarda kalan evsizler otele yerleştirildi, System.String[]

Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, gece sıcaklığın eksi derecelere düşmesi nedeniyle otogarda kalan evsizler otele yerleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Adana Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen vakıf yetkilileri, polis ekipleriyle otogarda yaşayan evsizlerin kimlik tespitini yaptı.

Genel bilgi taramaları yapılan evsizler, minibüse bindirilerek, vakıfla anlaşması olan otellere yerleştirildi.

Uzun süredir otogarda yaşadığını belirten 77 yaşındaki Mehmet Koyun, soğuk günlerde dışarıda kalmanın çok zorlaştığını söyledi.

Hiç evlenmediğini, kardeşlerinin de başka şehirlerde olduğunu dile getiren Koyun, kendilerine sahip çıkanlara teşekkür etti.

57 yaşındaki Salih Gülüşer de 7 yıldır sokaklarda yaşadığını anlatarak, "Dün geceyi bir cemevinde geçirdim. Sabaha kadar dışarıda kalanları düşündüm ve uyuyamadım. Şeker hastasıyım ve yanımda ilaçlarımla geziyorum. Valiliğe bizlere sahip çıktığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Mahmut Demirtaş, Adana Valiliği, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:54 Kaynak: AA
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