Adana'da otomobil alt geçit çalışması yapılan alana düştü

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 AJ 6272 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki alt geçit çalışması yapılan alana devrildi.

Adana 'da otomobilin alt geçit çalışması yapılan alana düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

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