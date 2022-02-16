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Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika

Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu

16.02.2022 01:46

Adana'da devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilin altında el yapımı patlayıcı (EYP) buldu.

Adana'da devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilin altında el yapımı patlayıcı (EYP) buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, kaldırıma park etmiş bir otomobilden şüphelendi.

Otomobilin çevresinde arama yapan ekipler, aracın altında atılı halde patlamamış 3 EYP ile kar maskesi buldu.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde delil toplama çalışması yaptı.

Ele geçirilen malzemeler detaylı incelemek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu
Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu
Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu
Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu
Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu
Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu

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Şakirpaşa Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil altında el yapımı patlayıcı bulundu - Son Dakika


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