Adana'da otomobil bagajında taşınan köpeğin sahibine 2 bin 43 lira ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da otomobil bagajında taşınan köpeğin sahibine 2 bin 43 lira ceza verildi

08.06.2022 11:07
Adana'da otomobil bagajında taşınan köpeğin sahibine 2 bin 43 lira ceza verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, köpeğini otomobilin bagajında taşıyan kişiye 2 bin 43 lira ceza uygulandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, köpeğini otomobilin bagajında taşıyan kişiye 2 bin 43 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda seyir halindeki 01 D 9434 plakalı otomobilin bagajında sıcak havada bir köpeğin taşınmasıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, aracın plakasından sürücünün kimliğini ve adresini belirledi.

Belediye ekipleriyle adrese giden polis, bagajda taşınması ve kötü muamelede bulunulması gerekçesiyle hayvanın sahibine 2 bin 43 lira ceza kesti.

Belediye ekipleri köpeği barınağa götürdü.

YORUMLAR
500
Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı Adana'da asayiş uygulamalarında yakalanan 48 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobil bagajında taşınan köpeğin sahibine 2 bin 43 lira ceza verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:36 Gram altının fiyatı aralık ayından beri bir ilk kez 1000 lirayı aştı
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:25:57. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da otomobil bagajında taşınan köpeğin sahibine 2 bin 43 lira ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement