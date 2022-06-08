İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda seyir halindeki 01 D 9434 plakalı otomobilin bagajında sıcak havada bir köpeğin taşınmasıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da otomobil bagajında taşınan köpeğin sahibine 2 bin 43 lira ceza verildi - Son Dakika

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