Adana'da otomobil, bir araca çarptıktan sonra kasap dükkanına girdi - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Mustafa Durmaz idaresindeki 80 GH 286 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Mimoza Caddesi'nde, Emrah Genç 'in kullandığı 12 DA 511 plakalı otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bir kasap dükkanına girdi.

Adana 'da başka bir otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan araç, kasap dükkanına girdi.

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