Adana'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Kamer Kutçu, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 14:03

Kaynak: AA

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