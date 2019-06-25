Adana'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin devrilerek ters dönmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin devrilerek ters dönmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:59 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Burak Aybar'ın (32) kullandığı 01 L 5558 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık karayolu Kurtkulağı Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Ters dönen otomobilin sürücüsü Aybar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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