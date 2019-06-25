Adana'da otomobil devrildi: 1 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin devrilerek ters dönmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin devrilerek ters dönmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burak Aybar'ın (32) kullandığı 01 L 5558 plakalı otomobil, Ceyhan-Yumurtalık karayolu Kurtkulağı Mahallesi yol ayrımında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ters dönen otomobilin sürücüsü Aybar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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