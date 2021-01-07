Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı S.C, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.

Alınan bilgiye göre, S.C idaresindeki 23 DK 566 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Adana 'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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