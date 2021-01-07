Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.C idaresindeki 23 DK 566 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.
Yaralı S.C, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası polis ekipleri, yaralıya ait otomobildeki çalan cep telefonuna bakamadı.
Kaynak: AA
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