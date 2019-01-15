Adana'da Otomobil Göle Uçtu 1 Ölü (2) Ek Görüntü

2)CESEDİ BULUNDUAdana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu.

2)CESEDİ BULUNDU



Adana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten'in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Çökerten'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

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