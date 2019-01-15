Adana'da Otomobil Göle Uçtu 1 Ölü Ek Görüntü
43 dakika önce
Adana'da otomobil göle uçtu 1 ölü (2) EK GÖRÜNTÜ2)CESEDİ BULUNDUAdana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu.
Adana
'da otomobil göle uçtu 1 ölü (2) EK GÖRÜNTÜ
2)CESEDİ BULUNDU
Adana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten'in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Çökerten'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:15 Kaynak: DHA
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