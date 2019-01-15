Son Dakika Haberleri: Adana'da Otomobil Göle Uçtu 1 Ölü Ek Görüntü

Adana'da Otomobil Göle Uçtu 1 Ölü Ek Görüntü

43 dakika önce

Adana'da otomobil göle uçtu 1 ölü (2) EK GÖRÜNTÜ2)CESEDİ BULUNDUAdana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu.

Adana'da otomobil göle uçtu 1 ölü (2) EK GÖRÜNTÜ

2)CESEDİ BULUNDU

Adana'da dalgıç polisler tarafından suya gömülen otomobilin yakınlarında yapılan aramada Hakan Çökerten'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen Çökerten'in yakınları sinir krizi geçirdi. Otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, Çökerten'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:15 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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