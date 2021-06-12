Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde M.G. yönetimindeki 01 AFH 619 plakalı otomobil ile Y.K.B, idaresindeki 01 AGP 777 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Y.K.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana 'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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