Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki Yunus polisi yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki Yunus polisi yaralandı

05.01.2021 21:51
Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki Yunus polisi yaralandı, System.String[]

Adana'nın Çukurova ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Bakıcı yönetimindeki 01 BKC 15 plakalı otomobil, Şehitler Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan Gökhan Yılmaz idaresindeki polis motosikleti ile çarpıştı.

Çarpışmada motosikletten düşen polis memuru Yılmaz yaralandı.

Yılmaz, olay yerine gelen 112 ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Memuru, Çukurova, Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletteki Yunus polisi yaralandı - Son Dakika


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