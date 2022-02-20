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Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

20.02.2022 22:27
Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kozan Barajı mevkisinde, H.T. yönetimindeki 01 Y 7606 plakalı çekici ile A.B. idaresindeki 01 AFL 622 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle A.B'nin kullandığı otomobil park halindeki 34 LK 7286 plakalı tıra çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada yaralanan H.T, otomobildeki A.İ.K, A.B. ile sürücü A.B, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Otomobil, Polis, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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