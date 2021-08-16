Adana'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde, otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Volkan Deniz Tuncer (11) ve Ayaz Canbolat'ın (12) sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaza, dün çevre yolu sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Adana'dan Kozan ilçesi yönüne giden Emre Todil yönetimindeki 01 KC 721 plakalı otomobil, iddiaya göre, yola aniden çıkan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole devrilirken, bisiklette bulunan Volkan Deniz Tuncer ve Ayaz Canbolat ise yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Emre Todil ile araçtaki nişanlısı Burcu Farsak hafif yaralanırken, Volkan Deniz Tuncer ve Ayaz Canbolat ise ağır yaralı olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuklar ise buradan Adana'daki hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.