Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Emin Coşkun yönetimindeki 01 UP 050 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 ADS 0608 plakalı hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
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