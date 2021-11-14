Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

ADANA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Nazım Hikmet Bulvarında meydana geldi. Ali İbili yönetimindeki 07 N 8889 plakalı otomobil, Arda Yaşar Dama'nın kullandığı 07 APH 362 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen hafif ticari araçtaki Huriye Dama, Dursun Özdemir Dama ile Aymima Dama, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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