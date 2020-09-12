Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada, otomobildeki baba Ömer Öztürk olay yerinde, anne Emine Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aynı aileden Furkan (24), Meliha (45), Zeynep İrem (23) ve Arda Öztürk (12) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Furkan Öztürk idaresindeki 28 AAH 63 plakalı otomobil, Kuyuluk Kavşağı'nda, Durmuş Topuzoğlu yönetimindeki 01 Y 9118 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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