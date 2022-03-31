Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

31.03.2022 20:14
Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enes Soylu idaresindeki 06 NMZ 852 plakalı kamyonet, Ege Bağatur Bulvarı'nda Orhan Doğan idaresindeki 01 ZG 544 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yaya ile otomobil sürücüsü Doğan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Otomobil, Kamyonet, Adana, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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