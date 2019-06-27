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Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

38 dakika önce

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa K. yaralandı, yanındaki Şemsettin Taşyiyen ise öldü.

Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa K. yaralandı, yanındaki Şemsettin Taşyiyen ise öldü.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile Ray Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Şehmus B.'nin kullandığı 01 DCU 20 plakalı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 01 B 9114 plakalı sepetli motosiklet, kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü ambulans ile hastaneye kaldırırken, motosiklette yolcu konumunda bulunan ve kaza sırasında yola savrulan Şemsettin Taşyiyen'in ise öldüğünü belirledi. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve baş kısmından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü Şehmus B.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:59 Kaynak: DHA
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