Adana'da otomobil ile motosikletli yunus ekibi çarpıştı: 1 polis yaralandı

ADANA - Adana'da motosikletli yunus polis ekibinin ve bir otomobilin çarpıştığı kazada 1 yunus polisi yaralandı.

Olay Adana'nın Merkez Seyhan İlçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Duygu K.'nin kullandığı 35 EA 4357 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş esnasında motosikletli yunus polis ekibiyle çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 polis yaralandı. Yaralanan polis memuru, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı.

Kazada yaralanan polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.