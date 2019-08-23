Son Dakika Haberleri: Adana'da otomobil ile polis motosikleti çarpıştı
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Adana'da otomobil ile polis motosikleti çarpıştı

38 dakika önce

Adana'da, otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikletinin çarpışması sonucu 1 polis yaralandı.

Adana'da otomobil ile polis motosikleti çarpıştı, System.String[]

Adana'da, otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikletinin çarpışması sonucu 1 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda Duygu Katkat'ın kullandığı 35 EA 4357 plakalı otomobil ile yunus ekibinin bulunduğu polis motosikleti çarpıştı.

Kazada bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polis, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Seyhan, Adana, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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