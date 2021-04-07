Adana'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 01 AFL 977 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi batı geçiş çevre yolu üzerinde, K.G'nin kullandığı 01 RG 704 plakalı traktör ile çarpıştı.
M.Y. idaresindeki otomobilde bulunan A.K. yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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