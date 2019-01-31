Son Dakika Haberleri: Adana'da Otomobil İş Yerine Çarptı: 2 Yaralı

Adana'da Otomobil İş Yerine Çarptı: 2 Yaralı

38 dakika önce

Adana'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülseren Ç'nin (30) kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda reklam panosu direğine ve ardından iş yerine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Gökçe Nur T. (18), ekipler tarafından çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanıklarından Kerem Kubat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, reklam tabelası direği ile iş yerine çarpan otomobildeki yaralılara yardım ettiğini belirterek, "Sürücünün durumu ağırdı. Yanındaki ise şok yaşıyordu." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:23 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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