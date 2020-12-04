Otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı

04.12.2020 01:41

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin işçi taşıyan otobüse arkadan çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin işçi taşıyan otobüse arkadan çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.B'nin kullandığı 42 ACN 511 plakalı otomobil, İnönü Bulvarı Ünsal Kavşağı'nda aynı yönde ilerleyen ve işçi taşıdığı belirtilen Z.Y.K. idaresindeki 01 VN 320 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü İ.B, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen İ.B. ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı
Otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı
Otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı
Otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı

Otomobil, Ceyhan, Adana, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil işçi taşıyan otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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