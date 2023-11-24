 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpıp karşı caddeye uçtu: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpıp karşı caddeye uçtu: 1'i ağır 4 yaralı

Adana'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra sulama kanalının bariyerlerini devirip caddenin karşısına düştü. Kazada 2 yaya ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

24.11.2023 - 08:44,  Güncelleme: 08:46
Abone Ol

Adana'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra sulama kanalının bariyerlerini devirip caddenin karşısına düştü. Kazada 2 yaya ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

YAYALARA ÇARPTIKTAN SONRA CADDENİN KARŞISINA DÜŞTÜ

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. Özgür Ö. yönetimindeki otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda yürüyen Furkan T. ile Mustafa Ü.'ye çarptı. Otomobil daha sonra yol kenarında bulunan sulama kanalının demir bariyerlerini devirip caddenin karşısına düştü.

Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpıp karşı caddeye uçtu: 4 yaralı

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü Özgür Ö, yolcu konumundaki Mehmet Erman Ö. ile yayalar Furkan T. ve Mustafa Ü. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olanı Özgür Ö. ile Furkan T., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpıp karşı caddeye uçtu: 4 yaralı
Kaynak: DHA

Ceyhan, Adana, Yaralanma, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpıp karşı caddeye uçtu: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var
11:36 Balya balya parayla video çeken Reşit Bozdağ ve Melis Buse Betkayan gözaltına alındı
11:18 1962 model Ferrari 51.7 milyon dolara satıldı
11:15 "Efsane Kasım" indirimi için AVM önünde metrelerce kuyruk oluştu
11:10 Güzelliği yaptığı işin önüne geçti! Temizlik görevlisi olduğuna kimse inanmıyor
11:09 Milyonlarca dolarını kaptırdıktan sonra "Karıma ne diyeeğim?" diyen Arda Turan'ın eşi sessizliğini bozdu
11:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali dedeye doğal gaz sözünü tuttu
10:49 İsrail ateşkesinin başlamasıyla uçakları kaldırdı! Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi attılar
10:43 Dolar/TL 28,8740 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Altının gramı 1850 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2023 12:04:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarpıp karşı caddeye uçtu: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement