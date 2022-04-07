Adana'da otomobil kundaklandı - Son Dakika
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Adana'da otomobil kundaklandı

07.04.2022 03:25
Adana'da otomobil kundaklandı

Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu.

Adana'da kundaklanan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında 35 ALJ 307 plakalı otomobilde hasar meydana geldi.

Ekipler otomobilin kundaklandığını tespit etti.

Polis, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Adana Yüregir, İtfaiye, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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