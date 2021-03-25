Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.T idaresindeki 01 EFB 76 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan B.K ve K.B.B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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