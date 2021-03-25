Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan B.K ve K.B.B. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T idaresindeki 01 EFB 76 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.

Adana 'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

AB ve ABD Doğu Akdeniz'de gerginliğin kalıcı olarak düşürülmesi için birlikte çalışacak