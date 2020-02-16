Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı

16 dakika önce

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı, System.String[]

Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Rahime Alçın idaresindeki 01 AAL 307 plakalı otomobil, Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvar'da kontrolden çıkarak önce demir korkuluklara çarptı, ardından DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerine bildirdi.

Cankur ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından otomobilden çıkardı.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan sürücü Alçın'ın Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı ve nöbetine gittiği esnada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu
Adana'da pamuk yağı fabrikasında 3 gün süren yangın kontrol altına alındı İkinci elde fiyat artışının nedeni; araç sahiplerinin yüksek fiyata aracını satmak istemesi Adana'da polis ortaya çıkardı: Gizli bölmeli kaçak hastane

Son Dakika Haberleri
13:41 Ersoy; Bu 14 Şubat'ı da yastığa yorgana sarılarak geçirdim
11:41 14 çifte nikah şahitliği yaptı
11:41 Hayranlarına müjdeyi verdi
09:10 Kerimcan Durmaz Kuşadası'nı salladı
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 14:32:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da otomobil sulama kanalına düştü: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]