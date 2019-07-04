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Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı

1 saat önce

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralıADANA - Adana'da bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu.

Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
ADANA - Adana'da bir otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu sulama kanalına uçtu. Kazada yaralanan bir kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, sıkışan sürücü Cankur ekiplerince çıkarıldı.
Kaza, merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı üzerindeki Sarıçam deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan B. yönetimindeki 01 R 6141 plakalı otomobil, boş sulama kanalına düştü.
Takla atarak durabilen otomobili gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Yolcu konumundaki Eyüp B. otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, sürücü Gökhan B. olay yerine gelen Cankur ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan Gökhan B. ile Eyüp B., 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:36 Kaynak: İHA
Sarıçam, Adana, 3. Sayfa
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