Olay, Seyhan ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan tamir atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler gelin arabası süsü verdiği otomobil ile H.Y'in tamir atölyesine geldiler. Ardından şüpheliler defalarca ateş açarak olay yerinden geldikleri araçla hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri karnından 2 isabet alarak ağır yaralanan H.Y'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil tamircisi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.