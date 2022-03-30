Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi - Son Dakika
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Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi

30.03.2022 09:40

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada tampona gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada tampona gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Yanındaki teyzesi Z.D. (51) ile birlikte gözaltına alınan sürücü V.K. (37), "Uyuşturucuyu kullanmak için aldım. Teyzemden korkup, çekindiğim için de sakladım" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, D-400 kara yolu üzerinde yaptığı denetimlerde durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği Aşil ile arama yaptı. Aşil, otomobilin arka tamponuna tepki verdi. Bu bölgede yapılan detaylı aramada, yakıt deposu ile çamurluğun arasına gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü V.K. ile yanındaki teyzesi Z.D. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen V.K. ifadesinde, "Uyuşturucu maddeyi kullanmak için aldım. Teyzemden korkup, çekindiğim için de sakladım" dedi.Z.D. ise akraba ziyaretine gitmek için yeğenine eşlik ettiğini, uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Z.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracının tamponundan 4 kilo 700 gram esrar çıktı; 'Teyzemden korkup sakladım' dedi - Son Dakika
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