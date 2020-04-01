Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücü Bozo ile otomobildeki Yağmur Selin, Anıl Kaan ve Erkan Bozo ile Nesibe Ünal ve Hazar Salay yaralandı.

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