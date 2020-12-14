Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan Gülcan Şenoğul, olay yerine gelen CANKUR ekiplerince otomobilden çıkarılarak Feke Devlet Hastanesi 'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hem kavga ettiği karısını hem de kendilerini ayırmaya çalışan baldızını bıçakladı