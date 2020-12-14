Adana'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Feke ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ekrem Şenoğul idaresindeki 01 D 1482 plakalı otomobil, Maran Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralanan Gülcan Şenoğul, olay yerine gelen CANKUR ekiplerince otomobilden çıkarılarak Feke Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
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