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Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

24.08.2021 09:49

Adana'da otomobil ve iki motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da otomobil ve iki motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinden otomobil ve iki motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, hırsızlıklarla ilgili kimliklerini tespit ettiği 6 kişiyi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika


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