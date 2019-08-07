Son Dakika Haberleri: Adana'da otomobil yangını
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da otomobil yangını

2 saat önce

Adana'da motor bölümünde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

Adana'da otomobil yangını, System.String[]
Adana'da motor bölümünde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, seyir halindeki 34 DS 8615 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Serkan Ak, aracını yol kenarına park etti.
Araca bölgede Adana Büyükşehir Belediyesine ait su tankeriyle refüj sulaması yapan ekipler yangına müdahale etti.
Büyümeden kontrol altına alınan yangında otomobilde hasar oluştu.
Yüreğir, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bilinçsiz mangal yakımı az kalsın ormanı yakıyordu
Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:09:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da otomobil yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]