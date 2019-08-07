Adana'da otomobil yangını
2 saat önce
Adana'da motor bölümünde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Adana Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: AA
'da motor bölümünde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Merkez Yüreğir
ilçesi Mustafa Kemal Paşa
Bulvarı'nda, seyir halindeki 34 DS 8615 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Serkan
Ak, aracını yol kenarına park etti.
Araca bölgede Adana Büyükşehir Belediyesine ait su tankeriyle refüj sulaması yapan ekipler yangına müdahale etti.
Büyümeden kontrol altına alınan yangında otomobilde hasar oluştu.
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