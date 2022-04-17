Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da otomobilde 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, 2'si kadın 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını belirledi.
Ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobili takibe alarak Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 24 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis, uyuşturucuyla bağlantılı oldukları iddia edilen 2'si kadın 4 kişiyi daha yakaladı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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