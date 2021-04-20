OTOMOBİLİN KOLTUK DÖŞEMESİNİN ALTINDAN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

OTOMOBİLİN KOLTUK DÖŞEMESİNİN ALTINDAN YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adana'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada arka koltuk döşemesinin altına zulalanmış 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada arka koltuk döşemesinin altına zulalanmış 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Z.K. (42), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları oluşturulan kontrol noktasında inceleyen polis, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, üzerine battaniye örtülmüş arka koltuk döşemesinin oynatınca hareket ettiğini fark etti. Polisin kaldırdığı koltuk döşemesinin altına zulalanmış 52 kilo 360 gram esrar, 70 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü Z.K. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Z.K.?nin ifadesinde, araçtaki uyuşturucu maddeleri, Adana'da tanımadığı kişilerin kendisinden alacağını söylediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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