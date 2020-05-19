Adana'da otomobilde uyuşturucu arayan polis ölü yabani kuş buldu - Son Dakika

Olayla ilgili Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürülen araçtaki iki kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü Adana Şube Müdürlüğünce, 13 bin 967 lira idari ceza uygulandı.

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