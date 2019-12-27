Adana'da otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan zanlı tutuklandı

6 saat önce

Adana'da kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da kullandığı otomobilde yanındaki kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda 23 Aralık'ta, kullandığı 01 EGN 16 plakalı otomobilde yanında oturan Neslihan Akıllı'yı ağzından bıçakla yaraladığı iddiasıyla çevredeki vatandaşlarca darbedilen Murat Kaya, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Taburcu edilen Akıllı, Fatih Polis Merkezi'ne götürülen Kaya'dan şikayetçi olmadı.

Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çukurova, Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de soyguncular Türk çalışanı öldürdü
Kar yağışının altında havuzun keyfini çıkarıyorlar Bakanlık bedelli askerlik ödemelerinde uyarıda bulundu: Son ödeme tarihi 31 Aralık İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları

Son Dakika Haberleri
20:08 SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Son Dakika
20:08 Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı - Son Dakika
20:08 Mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi Avrupa ve ABD'de açılacak - Son Dakika
20:08 Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti Açıklaması - Son Dakika
20:08 Siirt Valisi Atik, yerli otomobile talip oldu - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:15:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçaklayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]