Adana'da otomobildeki kavgada ağır yaralanan apartman yöneticisi taburcu edildi - Son Dakika
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Adana'da otomobildeki kavgada ağır yaralanan apartman yöneticisi taburcu edildi

20.03.2022 11:44
Adana'da otomobildeki kavgada ağır yaralanan apartman yöneticisi taburcu edildi

Adana'da otomobildeki silahlı kavgada ağır yaralanan apartman yöneticisi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adana'da otomobildeki silahlı kavgada ağır yaralanan apartman yöneticisi, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da 21 Şubat'ta 34 BSE 159 plakalı otomobilde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan apartman yöneticisi A.A'nın, Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

A.A, yaklaşık bir aylık tedavisinin ardından taburcu edildi.

Mavi Bulvar'da 21 Şubat'ta daha önce aidat borcunu ödemediği ve balkonda mangal yaktığı öne sürülen A.K. ile apartman yöneticisi A.A. arasında otomobilde kavga çıkmıştı. Kavgada A.K. ile A.A. pompalı tüfekle yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan A.K, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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Devlet Hastanesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otomobildeki kavgada ağır yaralanan apartman yöneticisi taburcu edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otomobildeki kavgada ağır yaralanan apartman yöneticisi taburcu edildi - Son Dakika
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