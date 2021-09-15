Adana'da otomobile çarpan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki uçuruma devrilen otomobilde bulunan sürücü Erdoğan ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarda Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

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