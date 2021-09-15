Adana'da otomobile çarpan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde karşı şeritten gelen otomobile çarpan aracın uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hasan Erdoğan idaresindeki 01 AES 290 plakalı otomobil, Pozantı Akçatekir kara yolu Vali Çeşmesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Hüsnü Koca idaresindeki 01 EZV 44 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki uçuruma devrilen otomobilde bulunan sürücü Erdoğan ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarda Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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