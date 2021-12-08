Adana'da otomobile çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine Can-Kur ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!