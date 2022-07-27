Adana'da otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

27.07.2022 01:15
Adana'da otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Narlıca Mahallesi'nde seyir halindeki, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 FFY 27 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, sürücünün yanında bulunan Necati E. başından yaralandı.

Sürücü, Necati E'yi aynı araçla özel bir hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Necati E, Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Araç sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, aracın bagajında zincirlenmiş bir köpeğin olduğu görüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tragger, Narlıca, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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