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Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu - Son Dakika

Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu

16.02.2022 01:38

Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu Adana'da devriye gezen terör ekipleri bir otomobilin altında patlamamış halde 3 adet el yapımı patlayıcı ve bir tane kar maskesi buldu.

Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu

ADANA - Adana'da devriye gezen terör ekipleri bir otomobilin altında patlamamış halde 3 adet el yapımı patlayıcı ve bir tane kar maskesi buldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, devriye görevi yaptığı sırada bir otomobilin altında 3 adet patlamamış halde EYP ile bir adet kar maskesi buldu. Bunun üzerine bölgeye olay yeri inceleme polisi sevk edildi.

Bölgeye gelen olay yeri inceleme polisi, patlayıcılar ve kar maskesi üzerinde delil çalışması yaptı. Ardından patlayıcılardan ve kar maskesinden parmak izin alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, polis çevredeki güvenlik kameralarından patlayıcıları atan kişileri tespit etme çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu
Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu
Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu
Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu

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Seyhan, Terör, Adana, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otomobilin altında kar maskesi ile 3 adet EYP bulundu - Son Dakika
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