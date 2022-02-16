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Adana'da otomobilin çaptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobilin çaptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

16.02.2022 20:33
Adana'da otomobilin çaptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobilin çarptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Adana'da otomobilin çarptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı'nda Erhan Avalan'ın kullandığı 01 AFA 261 plakalı otomobil, seyir halindeki 01 BES 79 ve 01 DTF 24 plakalı motosikletlere çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, karşı şeritten gelen Süleyman Uysal idaresindeki 01 SD 769 plakalı otomobile de çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri Ömer Göreven ve Hasan Aydın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobilin çaptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Adana'da otomobilin çaptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Adana'da otomobilin çaptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bireysel Emeklilik, Çukurova, Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin çaptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otomobilin çaptığı 2 motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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