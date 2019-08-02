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Adana'da otomobilin çarptığı bekçi yaralandı

8 dakika önce

Adana'da yolda yürüyen ve izinli olduğu belirtilen bekçi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Adana'da otomobilin çarptığı bekçi yaralandı, System.String[]
Adana'da yolda yürüyen ve izinli olduğu belirtilen bekçi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akıncılar Polis Merkezi'nde görevli olan ve izinli olduğu belirtilen gece bekçisi Mehmet Candemir'e (31), eşi Elif Candemir ile merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde yürüdüğü sırada sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptıktan sonra kaçtı.
Kazada ağır yaralanan Candemir, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Kazayı haber alarak hastaneye gelen ve düğün izninde olduğu belirtilen Candemir'in yakınları burada gözyaşı döktü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, delil toplama çalışması yaptı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yaptığı çalışmada otomobilin rengini ve plakasını tespit etti.
Aracı PTT Evleri Mahallesi'nde park halinde bulan ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.
Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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