Otomobilin çarptığı mahalle bekçisi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bekçi yaralandı.

Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde 80 AB 939 plakalı otomobil, mesai arkadaşlarıyla devriye gezen, ismi öğrenilemeyen bekçi ile park halindeki bir araca çarparak kaçtı.

Diğer bekçilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan bekçiyi Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, Namık Kemal Mahallesi'nde park halinde bulunan aracı kullanan kişinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.