Adana'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Öldü
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Büyükmangıt
Mahallesi kavşağında G.O'nun kullandığı 80 AH 303 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Pekmez'e (59) çarptı.
Pekmez olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince yapılan incelemenin ardından Pekmez'in cesedi otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi
'ne götürüldü.
Gözaltına alınan sürücü G.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:54 Kaynak: AA
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