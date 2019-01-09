Son Dakika Haberleri: Adana'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Öldü

Adana'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Öldü

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'da Otomobilin Çarptığı Bisikletli Öldü, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Büyükmangıt Mahallesi kavşağında G.O'nun kullandığı 80 AH 303 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Pekmez'e (59) çarptı.

Pekmez olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Pekmez'in cesedi otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan sürücü G.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:54 Kaynak: AA

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